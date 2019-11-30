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Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).
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Тренер Сент-Пьера: Кевин Ли может стать чемпионом UFC в легком весе

Американский боец смешанных единоборств Кевил Ли способен завоевать титул чемпиона UFC в легкой весовой категории, заявил тренер Кевина и тренер Джорджа Сент-Пьера ФирасЗахаби в подкасте Джо Рогана.

НХЛ. Записи матчей

Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз
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Чикаго – Сент-Луис
Яндекс.Эфир
Детройт – Нью-Йорк Айлендерс
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Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас
Яндекс.Эфир
Баффало – Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Ванкувер – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Бостон – Монреаль
Яндекс.Эфир
Миннесота Уайлд – Даллас Старз
Яндекс.Эфир
02:35:50
Лос-Анджелес – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:38:20
Эдмонтон – Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:41:16
Колорадо – Чикаго
Яндекс.Эфир
02:29:50
Сент-Луис – Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:27:10
Аризона – Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:50:35
Торонто – Баффало
Яндекс.Эфир
02:41:30
Тампа-Бэй – Каролина
Яндекс.Эфир
02:22:55
Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус
Яндекс.Эфир
02:34:25
Флорида – Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:37:45
Детройт – Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:41:55
Калгари – Оттава
Яндекс.Эфир
02:42:33
Монреаль – Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:45:00
Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:39:20
Даллас — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:30:50
Каролина — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:05
Коламбус — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:51:50
Вегас — Аризона
Яндекс.Эфир
02:51:10
Вашингтон — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:28:30
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:34:30
Филадельфия — Детройт
Яндекс.Эфир
02:36:30
Чикаго — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:30
Баффало – Торонто
Яндекс.Эфир
02:31:40
Анахайм — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Оттава
Яндекс.Эфир
02:56:15
Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:53:18
Монреаль — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:36:37
Сан-Хосе – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:02
Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:42
Колорадо — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:51
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:39:18
Нэшвилл — Вегас
Яндекс.Эфир
02:34:32
Вашингтон — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:11
Тампа-Бэй — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:42:59
Детройт — Торонто
Яндекс.Эфир
02:34:13
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
02:45:53
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
Яндекс.Эфир
02:50:29
Питтсбург — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:34:21
Коламбус — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:33:53
Баффало — Калгари
Яндекс.Эфир
02:38:45
Чикаго — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:55
Нью-Джерси — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:38:24
Монреаль — Бостон
Яндекс.Эфир
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