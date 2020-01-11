Биатлон. Россиянки заняли седьмое место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

В немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафетная гонка четыре по шесть километров. Первенствовали по итогам гонки норвежские спортсменки.