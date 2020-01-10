«Арсенал» в 5-й раз за сезон не удержал победу, ведя в счете к перерыву, и повторил свой антирекорд

«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в гостевом матче 22-го тура Премьер-лиги. «Канониры» в пятый раз за сезон не смогли выиграть матч, в котором вели в счете после перерыва.