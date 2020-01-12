В сети появилось архивное видео реакции Нурмагомедова на победу Макгрегора над Алду

В интернете опубликовали архивное видео реакции действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова на победу ирландца Конора Макгрегора над бразильцем Жозе Алду в декабре 2015 года.