Трусова планирует исполнить пять четверных прыжков и тройной аксель на ЧР

Фигуристка Александра Трусова включила несколько прыжков категории ультра-си в свои программы на чемпионате России в Красноярске. В короткой программе Трусова исполнит тройной аксель.