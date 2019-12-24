Роналду должен выиграть с «Ювентусом» Суперкубок Италии у «Лацио» – мнение букмекеров

В Саудовской Аравии состоится второе крупное спортивное событие за месяц. В начале декабря в королевстве прошел боксерский бой за звание чемпиона мира по боксу между Энди Руисом и Энтони Джошуа.