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Оба гола на свой счет записал Виллиан.Норвежка Экхофф поделилась эмоциями от победы в масс-старте на этапе Кубка мираНорвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась эмоциями от победы в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси, передает TV2.Драчев считает, что неудачи российских биатлонистов на Кубке мира связаны с техническим оснащениемНеудачное выступление российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Анси связано с недостаточным оснащением сервис-бригады, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.Емельяненко и Кадыров готовы встретиться на рингеГлава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко. Об этом он сообщил в видеозаписи, размещенной на личной странице политика в соцсети Instagram.Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»Российский полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Миранчук может перейти в английский «Манчестер Юнайтед».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд2 : 0Манчестер ЮнайтедЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм0 : 2ЧелсиЗавершёнЧемпионат ИспанииЛеванте2 : 1СельтаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЛеганес2 : 0ЭспаньолЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф2 : 1Унион (Берлин)ЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн2 : 1АйнтрахтЗавершёнЧемпионат ИталииАталанта5 : 0МиланЗавершёнЧемпионат ИталииЛечче2 : 3БолоньяЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаЗагитова встала в пару и исполнила высокую поддержкуОлимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила поддержку в паре с фигуристом Ондржем Готареком, который выступает в парном катании за Италию.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Роналду должен выиграть с «Ювентусом» Суперкубок Италии у «Лацио» – мнение букмекеровВ Саудовской Аравии состоится второе крупное спортивное событие за месяц. В начале декабря в королевстве прошел боксерский бой за звание чемпиона мира по боксу между Энди Руисом и Энтони Джошуа.рекламаГуберниеву жаль, что лыжники не выставили сильнейший состав ради зрителейИзвестный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram опубликовал прокомментировал состав российских лыжников на этапе Кубка мира в Планице.