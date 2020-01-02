Третьяк: все-таки швейцарцы не финны - с теми было бы тяжелее

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над командой Швейцарии (3:1) в четвертьфинале МЧМ-2020. "Тренеры сделали коррективы, было меньше удалений в этот раз.