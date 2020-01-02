Панарин об интервью на английском: «Тыркаюсь-пыркаюсь. Не знаю, понимают меня или нет»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о своем уровне владения английским языком. – Какие у вас успехи с английским языком? – Чуть получше, но…