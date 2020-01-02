«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 2 января 2020 года

«Ливерпуль» «Ливерпуль» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея на своем счету 55 очков. В 19 сыгранных турах «красные» одержали 18 побед и один раз сыграли вничью.