Сван победила в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

Шведская лыжница Линн Сван одержала победу в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Сван в финале победила со временем 2 минуты 31,50 секунды.