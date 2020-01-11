Конькобежка Фаткулина одержала победу на дистанции 500 м на ЧЕ в Херенвене

Россиянка Ольга Фаткулина заняла первое место в забеге на дистанции 500 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в Херенвене (Нидерланды).