Андрей Рублев: Я никого не осуждаю, но вот я приду к психологу – как он мне поможет?

Третья ракетка России Андрей Рублев рассказал о том, как он разбирается с психологией. По словам теннисиста, помогает только работа над собой. — Да никак, просто думаю и разбираюсь.