Игнатьев: «Повторить прыжок Роналду могут только баскетболисты»

Восьмой этап «Дакара» отменен из-за смерти Гонсалвеша

Восьмой этап ралли-рейда "Дакар" в классе мотоциклов и квадроциклов, который должен был состояться в понедельник, отменен в связи со смертью португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша, сообщается на сайте соревнований.