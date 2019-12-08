Месси оформил 35-й хет-трике в Примере и обогнал по этому показателю Роналду

В матче 16-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Мальорку» со счетом 5:2. Тремя забитыми мячами отметился нападающий каталонцев Лионель Месси. Этот хет-трик стал для аргентинца 35-м в Примере.