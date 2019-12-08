МЕССИ РАССКАЗАЛ, КОМУ БЫ ОН ОТДАЛ ЗОЛОТОЙ МЯЧ-2019! ИБРАГИМОВИЧ ПОТРОЛЛИЛ РОНАЛДУ (ВИДЕО)

Всем привет! Два топовых игрока мадридского Реала пропустят ближайшее Эль Класико, представители Манчестер Сити провели переговоры с форвардом Барселоны, ПСЖ согласен отпустить Мбаппе в Реал при одном условии, Златан Ибрагимович снова задел Криштиану Роналду, а Лионель Месси рассказал, кому бы он отдал Золотой мяч в этом году!