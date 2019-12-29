Фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему снялась с чемпионата России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила, почему снялась с чемпионата России в Красноярске. Об этом спортсменка написала в своем Instagram в субботу, 28 декабря.