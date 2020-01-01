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Глава UFC: «Фанаты не находят себе места, они просто сходят с ума в ожидании боя Нурмагомедова и Фергюсона»

Президент UFC Дана Уайт рассказал о подготовке к бою между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, отметив огромную значимость предстоящего события для поклонников единоборств.

Фернандо вернулся в «Спартак» из аренды, несмотря на обязательство «Бэйцзина» выкупить футболиста

Внезапное пополнение получил московский футбольный клуб «Спартак». Из китайской аренды в «Бэйцзин» вернулся бразильский опорник Фернандо, аренда которого закончилась 31 декабря 2019 года.
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