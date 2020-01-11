Фаткулина и Кулижников завоевали золото ЧЕ на дистанции 500 м

Российская спортсменка Ольга Фаткулина одержала победу на дистанции 500 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту, проходящем в Херенвене. Россиянка преодолела дистанцию за 37,40 секунды.