НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемЭриксен стал игроком миланского «Интера»«Кто этот маг?» Вратарь «Оттавы» не понял, как Гусев забил ему на буллитеФедерер: Я победил незаслуженноГлава ACA: «Все семь дней ареста Емельяненко продолжал тренироваться»Алексей Мишин: «Это один из самых блистательных чемпионатов Европы!»Эриксен стал игроком миланского «Интера»В своем Твиттер-аккаунте «нерадзурри» выложили фотографию датчанина в знаменитом итальянском театре «Ла Скала». Ранее в СМИ сообщалось, что «Интер» купил Эриксена за 20 миллионов евро.рекламаЖена Кокорина рассказала о наказании игрока за отказ переходить в «Сочи»Жена российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала о решении руководства клуба перевести игрока в «Зенит-2».Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian OpenРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2020 года.«Вашингтон Кэпиталз» победил «Монреаль Канадиенс» без ОвечкинаХК «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над клубом «Монреаль Канадиенс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла без Александра Овечкина.«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции«Монако» остановился в шаге от четвертьфинала Кубка Франции. В матче с «Сент-Этьеном» «монегаски» регулярно активничали у чужих ворот, но так и не забили.СКА разгромил «Динамо-Минск» со счетом 5:0Валерий Брагин — старший тренер СКА. Сегодня наставник провел первый матч на тренерском мостике армейцев. Дебют удался.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраКубок Испании1/8 ФиналаТенерифе3 : 32 : 4 ПАтлетик БильбаоПобеда по пенальтиКубок ИталииЧетвертьфиналМилан4 : 2ТориноЗавершёнКубок Франции1/8 ФиналаБелфорт0 : 05 : 4 ПМонпельеПобеда по пенальтиКубок Франции1/8 ФиналаЛимонес1 : 2ДижонЗавершёнКубок Франции1/8 ФиналаАнже4 : 5РеннЗавершёнКубок Франции1/8 ФиналаМонако0 : 1Сент-ЭтьенЗавершёнКубок английской лигиПолуфиналАстон Вилла2 : 1ЛестерЗавершёнВесь футболрекламаРезультат Легкова на «Марчалонге» аннулирован. Последний подъем он преодолел «коньком»Результат российского лыжника Александра Легкова на традиционном марафоне «Марчалонга» аннулирован.НХЛ. Записи матчейАнахайм — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Эдмонтон — Сент-Луис Яндекс.Эфир Виннипег — Бостон Яндекс.Эфир Оттава — Вашингтон Яндекс.Эфир Каролина — Вегас Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Нэшвилл Яндекс.Эфир Баффало — Монреаль Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир Анахайм — Аризона Яндекс.Эфир Вашингтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Торонто Яндекс.Эфир 02:46:23Калгари — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:26Баффало — Оттава Яндекс.Эфир 02:37:20Сан-Хосе — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:10Ванкувер — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:50Даллас — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:22:00Нэшвилл — Торонто Яндекс.Эфир 02:57:25Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:10Монреаль — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир Бывшая российская фигуристка Куракова назвала одну из причин смены гражданстваБывшая российская фигуристка Екатерина Куракова высказала мнение о четверных прыжках бронзового призера чемпионата Европы Александры Трусовой и назвала одну из причин, по которой в 2018 году сменила гражданство РФ на польское.рекламаЖена Овечкина показала майку Кобе Брайанта, которую тот подарил хоккеистуЖена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия показала подарок, который Кобе Брайант сделал ее мужу. «Алексу, одному из величайших в истории», — подписал майку Брайант.Глава совета директоров «Локомотива» прокомментировал иск к ГеркусуПредседатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков, комментируя иск к бывшему президенту и генеральному директору Илье Геркусу, сказал, что претензии связаны с хозяйственной деятельностью клуба.