Месси, Роналду и пять игроков «Ливерпуля» попали в сборную 2019 года УЕФА

УЕФА представило символическую сборную 2019 года. Состав команды был сформирован по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА. Семь игроков попали в символическую сборную впервые.