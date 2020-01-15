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Канада
 : 
Исландия
Начало в 19:00
Чемпионат Франции
Монако
0 : 2
Пари Сен-Жермен
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Франции
Ним Олимпик
0 : 1
Ренн
Завершён
Кубок Англии
1/32 Финала
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
Идёт 2-й тайм
Кубок Англии
1/32 Финала
Карлайл Юнайтед
3 : 4
Кардифф Сити
Идёт 2-й тайм
Кубок Италии
1/8 Финала
Ювентус
4 : 0
Удинезе
Идёт 2-й тайм
Кубок Италии
1/8 Финала
Фиорентина
2 : 1
Аталанта
Завершён
Кубок Италии
1/8 Финала
Милан
3 : 0
СПАЛ
Завершён
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НХЛ. Записи матчей

Сент-Луис — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Монреаль — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:45:32
Колорадо — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:56
Виннипег — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:28
Оттава — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:33
Коламбус — Бостон
Яндекс.Эфир
02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
Яндекс.Эфир
02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:40:02
Питтсбург — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:31:29
Баффало — Вегас
Яндекс.Эфир
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