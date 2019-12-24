«Челси» на выезде переиграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Виллиана

В матче 18-го тура английской премьер-лиги "Челси" под руководством Фрэнка Лэмпарда на выезде обыграл "Тоттенхэм" Жозе Моуринью со счетом 2:0. У победителей встречи дубль оформил бразильский вингер Виллиан, Виллиан открыл счет в игре на 12-й минуте, забив с передачи Матео Ковачича, а затем 31-летний бразилец удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти на последней минуте первого тайма.