Фрэнки Эдгар поделился мнением о Петре Яне, назвал пощечиной бой Сехудо-Алдо

Экс-чемпион UFC в легкой весовой категории Фрэнки Эдгар сегодня проведет на турнире UFC в Корее последний поединок в полулегкой весовой категории перед запланированным через месяц дебютным боем в легчайшей весовой категории.