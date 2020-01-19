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«Ман Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас»

"Манчестер Сити" на своем поле сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в матче 23-го тура АПЛ."Ман Сити" (48) занимает 2-е место, "Кристал Пэлас" (30) расположился на 9-й позиции.Манчестер, стадион Этихад Стэдиум"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 2:2 (0:1)Голы: Кун Агуэро 82, Кун Агуэро 87 - Тосун 39, Фернандиньо 90 (автогол)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди, Де Брюйне, Гюндоган, Сильва (Габриэл Жезус 62), Стерлинг (Родри 89), Кун Агуэро, Бернарду Силва (Марез 73)Главный тренер: Гвардиола Хосеп.«Кристал Пэлас»: Гуаита, Келли, Томкинс, Кэхилл, Ридевальд (Уорд 88), Айю, Куяте, МакАртур, МакКарти, Заха, Тосун (Уикхэм 81)Главный тренер: Ходжсон Рой.Предупреждения: МакКарти 13, Айю 26, Менди 58В другом матче игрового дня "Тоттенхэм" не смог обыграть "Уотфорд".

Лыжница Непряева стала второй в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Чехии

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке свободным стилем на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-место. Непряева преодолела дистанцию за 24 минуты 24,3 секунды.
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