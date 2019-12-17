Биатлон. В Хохфильцене состоится женская гонка преследования

В заключительный соревновательный день второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская гонка преследования. Спортсменки выйдут на старт в 14:00 по московскому времени.