Криштиану Роналду — о победе над «Удинезе»: «Мы могли забить гораздо больше»

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, ставший автором дубля в ворота «Удинезе», подвел итоги встречи в рамках 16-го тура серии А. В воскресенье туринский клуб обыграл «Удинезе» со счетом 3:1. Отметим, что на этот матч наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри выпустил атакующий треугольник в лице Роналду, Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы.