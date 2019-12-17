Россия всухую выиграла у Финляндии и заняла 2-е место на «Кубке Первого канала»

Фото:sports.ru Слепышев на 2-й минуте открыл счет, реализовав большинство. Затем всю игру команды отбегали без заброшенных шайб и на зеркальной 58-й тот же Слепышев удвоил преимущество нашей сборной.