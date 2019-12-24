«Авангард» дома проиграл «Трактору» и пока не может победить челябинцев под руководством Хартли

«Авангард» в Балашихе проиграл «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ворота «Авангарда» защищал Эмиль Гарипов. Он провел свой первый полный матч более чем за год.