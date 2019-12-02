36-летний олимпийский чемпион и бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Рахим Чахкиев вызвал на боксерский поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, который после победы 29 ноября над тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым в бою по правилам бокса заявил, что готов боксировать с любым желающим.