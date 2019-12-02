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В интервью Expressen шведская лыжница Шарлотта Калла отметила странность такого совпадения.рекламаТуктамышева номинирована на престижную награду от ISUРоссийская фигуристка Елизавета Туктамышева номинирована на престижную награду от Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу организации.