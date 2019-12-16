Кучеров вернулся после травмы и сразу забил! Но тренер усадил его на скамейку за кошмарный обрез

В матче двух российских звезд НХЛ «Тампа» не только уступила «Вашингтону» со счетом 2:5, но и по ходу встречи потеряла Никиту Кучерова.