НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемИспанский политик попросил «Реал» не выходить на матч с «Барселоной»15 новых дел открыто после перепроверки данных Московской лабораторииЗагитова сходила в «Вечерний Ургант». За 16 минут передачи она произнесла 137 слов«А Цветаевой слабо ответить?» Плющенко иронично ответил хореографу группы ТутберидзеУткин заступился за ТарасовуИспанский политик попросил «Реал» не выходить на матч с «Барселоной»Испанский политик Хуан Карлос Гираута обратился к «Реалу» и попросил команду не выходить на матч 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной».рекламаСушинский: Ковальчук сначала попробует найти работу в НХЛ. Если что, будем разговариватьПрезидент «Авангарда» Максим Сушинский оценил возможность перехода в его команду нападающего Ильи Ковальчука. 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