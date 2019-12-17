У девяти игроков «Зенита» истекают контракты в конце сезона. Трое из них точно уйдут, а кто останется?

Разбираем, что «Зенит» планирует делать с футболистами, у которых заканчиваются контракты в конце сезона, основываясь на последних известных «Спортом День за Днем» данных.