НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Лацио» нанес «Ювентусу» первое поражение в сезонеВолевая ничья Поветкина и реванш Джошуа. В Саудовской Аравии прошел вечер боксаОпасная безответственность: кто виноват в трагедии на соревнованиях по воздушной гимнастике в РигеСпортсменка Великая покинет исполком ОКР из-за персональных санкцийДевушка — боец UFC полностью разделась, но всё же провалила взвешивание. Видео«Лацио» нанес «Ювентусу» первое поражение в сезоне«Лацио» на своем поле обыграл «Ювентус» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Римляне победили со счетом 3:1. В составе «орлов» отличились Луиз Фелипе, Сергей Милинкович-Савич и Фелипе Кайседо.рекламаРусские лыжники настолько суровые, что заняли почти весь пьедестал на эстафете в ЛиллехаммереВыиграли золото и серебро.Сумасшедшая перестрелка в Самаре. У Погребняка дубль и юбилей«Крылья» и «Урал» подарили яркое зрелище, а победили гости — 3:2. Чемпионат России. Премьер-лига.Фигуристки Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал финала Гран-приРоссиянка Алена Косторная стала главным триумфатором финала Гран-при по фигурному катанию, который проходил в итальянском Турине.Бокс. Джошуа взял реванш у Руиса, вернув себе чемпионские поясаВ Саудовской Аравии состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал матч-реванш между супертяжеловесами: мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.Каррера может возглавить АЕКБывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может продолжить карьеру в Греции. Итальянец является ключевым кандидатом на пост тренера АЕК, сообщает Sport-fm.gr. Со специалистом ведутся переговоры.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииСочи1 : 0РубинИдёт 1-й таймЧемпионат РоссииКрылья Советов2 : 3УралЗавершёнЧемпионат РоссииСпартак— : —РостовНачало в 11:00Чемпионат АнглииАстон Вилла0 : 0ЛестерИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 0СаутгемптонИдёт 1-й таймЕще 2Чемпионат ИспанииБетис3 : 1Атлетик БильбаоИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЭйбар0 : 1ХетафеЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)— : —КельнНачало в 09:30Еще 1Весь футболрекламаАлистар Оверим: Моя губа пока выглядит не очень сексуально. Фото. 18+Боец UFC Алистар Оверим рассказал о своем состоянии после поединка с Жаирзиньо Розенструйком на турнире UFC on ESPN 7. Бой завршился победой Розенструйка нокаутом за несколько секунд до конца пятого и заключительного раунда.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Джошуа дали полгода на проведение боя за пояс WBO с УсикомПрезидент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель заявил, что британец Энтони Джошуа в ближайшие 180 дней должен провести защиту своего титула в бою против украинца Александра Усика.рекламаЗамок Павла Дацюка в Мичигане продаётся за $ 4,5 млн. ФотоНападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк выставил на продажу свой замок в Мичигане, сообщает «Детройт Фри Пресс». Стоимость замка экс-форварда «Детройт Ред Уингз» составляет $ 4,5 млн.