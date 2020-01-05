НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Лацио» обыграл «Брешию», одержав девятую подряд победу в Серии А«Мы должны дать возможность нашим мальчишкам ошибаться». Интервью с Игорем ЛарионовымМЧМ-2020. Егор Соколов: Россия, знай, мы проиграли, но отдали всё!Россия перечислит WADA более миллиона долларовЭксперт предрек победу России над Канадой со счетом 3:1«Лацио» обыграл «Брешию», одержав девятую подряд победу в Серии АВ 18-м туре итальянской Серии А «Лацио» на выезде обыграл «Брешию» со счетом 2:1. Хозяева вышли вперед на 18-й минуте благодаря точному удару Марио Балотелли.рекламаСборная России проиграла Канаде в финале МЧМ по хоккеюМолодежная сборная России (до 20 лет) по хоккею проиграла Канаде в финале чемпионата мира по хоккею.Россиянин Большунов впервые в карьере выиграл общий зачет «Тур де Ски»МОСКВА, 5 января/ Радио Sputnik. Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски", сообщает РИА Новости.Шведы раскритиковали россиян после поражения в полуфинале МЧМ по хоккеюИгрокам сборной Швеции не понравилось, как Александр Хованов отпраздновал забитый гол.Сборная Германии разгромила Казахстан и осталась в элитном дивизионе МЧМСборная Германии победила Казахстан (6:0, 2-1 в серии) в матче утешительного раунда МЧМ-2020. Немецкая команда победила в серии до двух побед и продолжит выступать в элитном дивизионе турнира.Ковальчук о переходе в «Монреаль»: дело не в деньгахРоссийский форвард Илья Ковальчук рассказал, по какой причине принял решение подписать двусторонний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс".ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 3Сент-ЭтьенЗавершёнЕще 12Весь футболреклама«В МХЛ и ВХЛ — страшная коррупция». Жесткий Ларионов после поражения от КанадыТренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады в финале МЧМ (3:4) высказался о ситуации в нашем хоккее. — Мы должны делать для нашей страны хорошие команды.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:20Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир «Нет ничего лучше слез русских». Канадцы о победе над Россией в финале МЧМ-2020Сборная России проиграла в финале молодежного чемпионата мира. Канадцы уступали 1:3 в середине третьего периода, но сумели наказать соперника за большое количество удалений.реклама