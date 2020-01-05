«В МХЛ и ВХЛ — страшная коррупция». Жесткий Ларионов после поражения от Канады

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады в финале МЧМ (3:4) высказался о ситуации в нашем хоккее. — Мы должны делать для нашей страны хорошие команды.