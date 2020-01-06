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Несмотря на запреты: в Сочи продолжается подготовка к ЧМ по санному спорту

Несмотря на рекомендации Всемирного антидопиногового агентства отстранить Россию от проведения международных соревнований, в Сочи продолжается подготовка к чемпионату мира по санному спорту.

Сборные Казахстана и Германии проведут решающий поединок между собой

5 января, в Чехии пройдет решающая встреча серии между командами Германии и Казахстана, сборные в трехматчевом противостоянии выясняют, кому суждено занять последнюю строчку на молодежном чемпионате мира (МЧМ-2020).
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Торонто — Эдмонтон
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Анахайм — Нэшвилл
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Чикаго — Детройт
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Миннесота — Калгари
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Питтсбург — Флорида
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02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
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02:41:30
Аризона — Филадельфия
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02:50:20
Монреаль — Питтсбург
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02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
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02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
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02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
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02:51:05
Вегас — Сент-Луис
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02:44:00
Миннесота — Виннипег
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02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
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02:32:00
Баффало — Флорида
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02:39:30
Даллас — Детройт
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02:45:00
Вегас — Филадельфия
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02:38:30
Ванкувер — Чикаго
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02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
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02:29:30
Аризона — Анахайм
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02:30:45
Виннипег — Торонто
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02:35:20
Оттава — Флорида
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02:37:00
Монреаль — Тампа-Бэй
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02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
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02:32:50
Баффало — Эдмонтон
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«Авангард» — «Барыс». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 6 января 2020 года

«Авангард» Приняв участие в 44 встречах регулярного первенства, клуб из Омска заработал 60 баллов. Эти показатели позволяют команде занимать второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
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