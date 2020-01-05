Студент из Челябинска стал вице-чемпионом европейской многодневки «Тур де Ски»

Сегодня в Италии завершилась крупнейшая мировая серия в лыжных гонках. Шесть стартов в Европе за восемь дней. И финал, который венчал жесточайший подъем на горнолыжную трассу.