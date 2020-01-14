По две шайбы Бойда и Шестакова помогли «Барысу» обыграть «Салават Юлаев»

«Барыс» на своей площадке обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. У хозяев по дублю оформили Дастин Бойд и Аркадий Шестаков, а также гол забил Атте Охтамаа.