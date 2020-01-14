НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемОрье может продолжить карьеру в «Милане»«Харламов был в порядке». В день рождения легендарного хоккеиста сборная России рассказала о его связи с футболомЧто известно о новом тренере «Барселоны» Кике СетьенеГонщик ралли «Дакар» на скорости перевернулся через капот и восхитил фанатов«Трактор» обыграл «Металлург»Орье может продолжить карьеру в «Милане»Защитник «Тоттенхэм» Серж Орье может продолжить карьеру в чемпионате Италии. 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ТАСС Полина Панина/. Мужской сборной России по гандболу будет тяжело обыграть исландскую команду во втором матче предварительного группового этапа чемпионата Европы.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир Баффало — Вегас Яндекс.Эфир 02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Маршанд о неудачном буллите: «Я просто промахнулся. Тяжело проигрывать вот так»Форвард «Бостона» Брэд Маршанд прокомментировал свой послематчевый буллит в игре против «Филадельфии» (5:6 Б). Нападающий проехал мимо шайбы, но судьи засчитали попытку, так как он задел ее клюшкой.рекламаОлимпийский чемпион по биатлону о Губерниеве: «Думаю, скоро его выгонят – дурак дураком»Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал известного комментатора Дмитрия Губерниева и заявил, что тот скоро не будет работать на телевидении. Цитата