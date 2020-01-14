Валерий Карпин: «Дзюбу в „Спартаке“ никто не душил. Он проигрывал конкуренцию Мовсисяну и Эменике»

Бывший главный тренер «Спартака», а ныне наставник «Ростова» Валерий Карпин рассказал об отношениях с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который выступал под его руководством в составе красно-белых.