«Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной»

В составе команды из Бергамо голами отметились Руслан Малиновский (44-я минута), Луис Мурьель (64, пен.) и Берат Джимсити (90+3). У клуба из Вероны дубль оформил Самуэль Ди Кармине (23, 57).