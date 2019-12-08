Главный тренер ФК «Оренбург» Владимир Федотов покидает клуб

Об этом заявил после поражения от футбольного клуба «Тамбов» заявил президент клуба Оренбург Владимир Кияев. Владимира Кияева отметил, что он сам принял такое решение и опускаем его с легким сердцем.