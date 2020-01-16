СМИ: «Зенит» ведет переговоры о трансфере полузащитника сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, который сейчас находится в статусе свободного агента, может перейти в "Зенит". Об этом сообщает Prosports.kz без ссылки на источник.