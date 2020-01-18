Биатлон. На этапе Кубка мира в Поклюке вместо Халили выступит Стрельцов

В мужской сборной России по биатлону произойдут изменения накануне этапа Кубка мира в Поклюке (Словения). Саида Халили заменит Кирилл Стрельцов. 23-летний Стрельцов в этом сезоне выступает на Кубке IBU.