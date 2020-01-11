НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемЛукас Сантос попрощался с ЦСКА на русском языкеПилот «КамАЗ-мастера» Каргинов упрочил лидерство на ралли «Дакар»Американский боец ММА Ритч: в США очень многие симпатизируют ПутинуРоссиянка Александрова впервые в карьере выиграла турнир WTAПанарин набрал три очка в победном матче «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», Шестеркин отразил 46 бросковЛукас Сантос попрощался с ЦСКА на русском языкеБразильский футболист Лукас Сантос, который провел в ЦСКА несколько месяцев в аренде в первой части сезона, попрощался с армейским клубом и поблагодарил команду.рекламаТеннисисты сборной России проиграли сербам в полуфинале ATP CupСборная России потерпела поражение от команды Сербии в полуфинальном матче Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup), который проходит в Австралии.Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо» в матче НХЛВ матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» в овертайме одержал победу над «Колорадо Эвеланш».Тренеры сборной России определились с женским составом на эстафету в рамках КМСтал известен состав российской женской команды по биатлону на эстафетную гонку в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.«Барселона» не уволит Вальверде - назначение Хави на пост тренера блауграны откладываетсяКаталонский гранд не намерен увольнять главного тренера Эрнесто Вальверде после поражения от «Атлетико» в Суперкубке Испании, сообщает COPE.МОК планирует пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CASГлава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Олимпиадой 2018 года в Пхенчхане.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас— : —АрсеналНачало в 07:30Чемпионат АнглииЭвертон— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 10:00Чемпионат АнглииЧелси— : —БернлиНачало в 10:00Еще 4Чемпионат ИталииКальяри— : —МиланНачало в 09:00Чемпионат ИталииЛацио— : —НаполиНачало в 12:00Еще 1Чемпионат ФранцииБордо— : —ЛионНачало в 11:30Чемпионат ФранцииАмьен— : —МонпельеНачало в 14:00Еще 4Кубок Испании1/32 ФиналаУКАМ Мурсия— : —МирандесНачало в 06:00Еще 19Весь футболрекламаПанарин: на Матче звёзд НХЛ я бы на тренерском мостике постоял. Знарок мне бы всё объяснилНападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как воспринял новость о попадании на Матч всех звёзд НХЛ. В прошлом году форвард назвал это мероприятие шнягой. «Изменилось ли мнение?НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир