Панарин: на Матче звёзд НХЛ я бы на тренерском мостике постоял. Знарок мне бы всё объяснил

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как воспринял новость о попадании на Матч всех звёзд НХЛ. В прошлом году форвард назвал это мероприятие шнягой. «Изменилось ли мнение?