Московское «Динамо» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Польши

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемМосковское «Динамо» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата ПольшиБолельщики «Зенита», покинувшие стадион, оставили баннер «Фанат не преступник»Следователи начали проверку по факту падения российской гимнастки в ЛатвииФинал Гран-При по фигурному катанию 2019. Юниорки. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляцияДевушка — боец UFC полностью разделась, но всё же провалила взвешивание. ВидеоМосковское «Динамо» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата ПольшиНападающий "Легии" Ярослав Низгода оказался в сфере интересов московского "Динамо", утверждают польские СМИ.24-летний форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона чемпионата Польши с нападающим "Леха" Кристианом Гюткьяером.рекламаФанаты ЦСКА поддержат коллег из других клубовБолельщики ЦСКА поддержат акцию коллег других клубов. В матче с "Краснодаром" они покинут трибуны на 40 минуте. Инициатором акции выступила фанатская группировка "Спартака" "Фратрия".«Зенит» удвоил преимущество в матче с «Динамо»Гол забил Бранислав Иванович. В матче между "Зенитом" и "Динамо" счет на табло - 2:0. С углового на 35-й минуте отличился капитан команды Бранислав Иванович.Юрий Семин: Нет оснований, чтобы я подал в отставкуГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семен опроверг слухи на тему собственной отставки после матча 19-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:4). «Я не подавал в отставку после матча с «Арсеналом».Томас Цорн: «Больших изменений в составе „Спартака“ зимой не будет»Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о планах на ближайшее трансферное окно. — Летом у нас была большая перестройка. Не планируем большие изменения зимой.Первые среди лучших: российские фигуристы захватили лидерство в финале Гран-при в ТуринеВ короткой программе лучший результат показала Алена Косторная - у нее рекордные в истории оценки. Выступление россиянки оценили в 85,45 балла.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииТамбов2 : 0ОренбургИдёт 2-й таймЧемпионат РоссииКраснодар— : —ЦСКАНачало в 08:30Чемпионат РоссииАхмат— : —УфаНачало в 11:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииБорнмут— : —ЛиверпульНачало в 10:00Еще 3Чемпионат ИспанииРеал0 : 0ЭспаньолИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииГранада— : —АлавесНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииБоруссия (Менхенгладбах)— : —БаварияНачало в 09:30Еще 5Весь футболрекламаОбъявлены гонорары Джошуа и Руиса за реваншСтали известны гонорары чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе американца Энди Руиса и британца Энтони Джошуа. Информацию предоставило издание Boxing News.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером25-летний Тимофей «Тим» Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, в пятницу в австралийском Сиднее одержал досрочную победу над 28-летним Джеком Брубейкером.рекламаАлексей Навальный: «Отличное интервью Слуцкого. Думал, тренеры какие-то озверевшие чуваки, а этот очень интеллигентный»Политик Алексей Навальный прокомментировал интервью Леонида Слуцкого Sports.ru, в котором тренер говорил в том числе и о расследованиях ФБК. «Какое отличное интервью со Слуцким.Йохауг победила в скиатлоне на втором этапе КМ, Непряева — 11-яНорвежская лыжница Тереза Йохауг стала первой в скиатлоне на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере. Спортсменка финишировала с результатом 42 минуты и 35 секунд.