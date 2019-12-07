Московское «Динамо» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Польши

Алексей Навальный: «Отличное интервью Слуцкого. Думал, тренеры какие-то озверевшие чуваки, а этот очень интеллигентный»

Политик Алексей Навальный прокомментировал интервью Леонида Слуцкого Sports.ru, в котором тренер говорил в том числе и о расследованиях ФБК. «Какое отличное интервью со Слуцким.