Манчестер Сити - Эвертон: прогноз юрия корокина 1 января 2020

Манчестер сити принимает Эвертон думаю в этой встречи гости не уйдут с поля без забитого мяча в ворота грозного соперника тем более у гостей пришел неплохой тренер и он я думаю сумеет организовать в команде нужный настрой на эту непростую игру против Манчестер сити .Возможно конечно и уступят в сегодняшней встречи так как сити домашний матчи не проигрывают особо .Заодно и в личных встречах между командами поправит Эвертон свое положение .Есле Эвертон сегодня победит на чужом поле то команда может закрепится в верху таблицы .Моя ставка на эту игру итоговый тотал второй команды больше одного мяча