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В своем первом матче на турнире российские хоккеисты проиграли чехам со счетом 3:4.рекламаЕгор Замула: «Когда я приехал в Северную Америку, то первые три месяца немного не понимал, как играть в этот канадский хоккей»Защитник юниорской сборной России по хоккею Егор Замула рассказал о смене в стиле игры после переезда в Северную Америку в 2017 году. — Вы до Канады были другим защитником по стилю? — Да.Роберто Морено стал новым главным тренером «Монако»«Монако» во время небольшой зимней паузы решил провести смену главных тренеров команды. Сегодня руководители «Монако» объявили об отставке с поста главного тренера клуба Леонардо Жардима.Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат России, превысив два мировых рекордаАнна Щербакова стала чемпионом России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. 15-летняя российская фигуристка во второй раз подряд завоевала золотую медаль чемпионата России.Российский лыжник Устюгов одержал победу в первой гонке «Тур де Ски»Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в масс-старте свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски». Состязание проходит в Швейцарии.Решающий гол из-за самоуверенности защитника — в обзоре матча «Бёрнли» — «МЮ»«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Бёрнли» со счётом 2:0 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Автором первого гола на 44-й минуте стал нападающий гостей Антони Марсьяль.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион2 : 0БорнмутЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед1 : 2ЭвертонЗавершёнЧемпионат АнглииСаутгемптон1 : 1Кристал ПэласЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд3 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ТурцииАнкарагюджю2 : 2ДенизлиспорЗавершёнЧемпионат ТурцииИстанбул5 : 1КасымпашаЗавершёнЕще 2Чемпионат Турции. Первая лигаУмраниеспор1 : 2ББ ЭрзурумспорЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаБурсаспор2 : 1ХатайспорЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаИгнатьев о переходе в «Рубин»: «Зачем ехать в Европу, если она и так рядом?»Новичок «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о своем переходе из «Краснодаре». «Я считаю, что молодые игроки должны ехать играть в Европу. Но зачем ехать в Европу, если она и так рядом?» – сказал Игнатьев.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Флорида — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Егор Замула: «Это были не канадцы – они испугались нас. Мы просто съели их»Защитник молодежной сборной России Егор Замула высказался после победы над командой Канады в матче МЧМ-2020. «Канадцы нас просто забоялись. Они боялись вступать в единоборства, боялись нас.реклама