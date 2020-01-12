Сборная Швейцарии лидирует в общекомандном зачёте юношеских Олимпийских игр после первого дня

Сегодня, 10 января, в Швейцарии завершается первый медальный день III зимних юношеских Олимпийских игр. Было разыграно четыре комплекта наград. Россияне остались без медалей.