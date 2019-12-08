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Но важно, чтобы Россия осталась сильной спортивной державой»Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад считает, что Россия должна быть наказана за манипуляции в Московской лаборатории, но при этом не отлучена от спорта.Александр Егоров: «Слова Гинера? Будем разбираться в юридическом поле»Пресс-конференция главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова по итогам 19-го тура чемпионата России. Гинер «выстрелил». Чем ответит Егоров?Плющенко коньком пробил трубу с водой во время выступленияИнцидент произошел в Румынии во время шоу, когда фигурист задел коньком торчащую изо льда трубу.Сергей Устюгов помог сборной России выиграть эстафету на Кубке мираЮгорский лыжник Сергей Устюгов в составе сборной России одержал победу в эстафете на этапе Кубка мира в Норвегии. Представитель Югры бежал заключительный этап и не позволил соперникам обойти россиян.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ТурцииКайсериспор— : —РизеспорНачало в 12:00Чемпионат ПортугалииРиу Аве— : —Жил ВисентеНачало в 15:15Чемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаМОК: «Отчет WADA доказывает, что все манипуляции с базой Московской лаборатории – это исключительная ответственность российских властей»Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение Исполкома WADA отстранить Россию на 4 года за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Родченков призвал пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и СочиИнформатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков прокомментировал решение организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года из-за фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.рекламаЮрий Ганус подвергся критике от министра спорта РФМинистр спорта России Павел Колобков заявил, что готов работать вместе с главой Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрием Ганусом, но считает, что тот выбрал неверный формат общения.Поздняков: ОКР должен формировать список спортсменов, которые поедут на ОлимпиадуПрезидент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация должна формировать список спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).