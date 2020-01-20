Айртон: я в «Спартаке» всего год, мыслями и душой я с командой

«Официальных предложений мне не поступало. Как и все, читал в интернете, что мной кто-то интересуется. При всём при этом могу сказать, что с момента подписания контракта со «Спартаком» прошёл всего год.