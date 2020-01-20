Чемпионат Украины оказался выше РПЛ в рейтинге футбольных лиг мира

Чемпионат Украины оказался выше Российской премьер-лиги (РПЛ) в рейтинге футбольных лиг мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) по итогам 2019 года, сообщается на официальном сайте организации.