Сулейманов: «В России не хотел бы играть нигде, кроме „Краснодара“»

20-летний нападающий Магомед-Шапи Сулейманов в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку заявил, что в России хочет играть за «Краснодар». — Что тобой движет?